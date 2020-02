Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antetokounmpo monstrueux à New Orleans, Denver explose les Blazers Reuters • 05/02/2020 à 10:52









Antetokounmpo monstrueux à New Orleans, Denver explose les Blazers par Hugo Chalmin (iDalgo) Seulement quatre matchs au programme mais de belles affiches étaient proposées la nuit dernière en NBA. À commencer par une rencontre alléchante entre les Pelicans de Zion Williamson et les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Un duel de monstres remporté par le Grec. Le MVP de la saison dernière, auteur de 34 points, 17 rebonds et 6 passes décisives, a porté Milwaukee vers un succès 120-108 à New Orleans. Les hommes de Mike Budenholzer affichent un bilan de 43 victoires pour 7 défaites. Du côté du Colorado, les Nuggets recevaient les Blazers d'un Damian Lillard à 48,8 points de moyenne lors de ses six derniers matchs. Hier soir, Denver est parvenu à contenir le meneur de Portland à seulement 21 points pour l'emporter 99-127 à la maison. À noter l'excellente prestation de Nikola Jokic, au bord du triple double avec 29 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Parmi les autres rendez-vous de la nuit, les Rockets assurent au Toyota Center contre Charlotte (110-125) et les Lakers disposent facilement des Spurs (102-129).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.