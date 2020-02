Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ansu Fati porte le Barça face à Levante Reuters • 02/02/2020 à 23:43









par Samuel Martin (iDalgo) Toujours orphelin d'un vrai numéro 9 avec l'absence de Suarez, le FC Barcelone doit s'en remettre à ses jeunes pousses. Ansu Fati (17 ans) permet aux Blaugrana de l'emporter au Camp Nou lors de la réception de Levante (2-1) pour la dernière rencontre de la 22e journée de Liga. Dans un match parfaitement maîtrisé avec peu d'occasions concédées, les hommes de Setien font la différence à la demi-heure de jeu. En effet, le jeune ailier espagnol marque coup sur coup (30', 31') sur deux passes décisives de Leo Messi. Même s'il a beaucoup tenté, l'Argentin ne sera pas en réussite ce soir en manquant de précision ou en tombant sur un très bon Aitor Fernandez. La réduction du score tardive de Ruben Rochina (90+2) ne changera rien, le Barça s'impose et revient à trois points du Real Madrid, en tête de ce championnat. A noter qu'Antoine Griezmann a occupé la pointe de l'attaque pendant que Lenglet a été préféré à Umtiti en charnière centrale en compagnie de Piqué.

