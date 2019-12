Ansu Fati, ce nouveau prodige du football venu d'Afrique

À 17 ans et 40 jours, Ansu Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Mardi, l'attaquant du FC Barcelone a inscrit un nouveau record en marquant face à l'Inter Milan lors de la victoire de son équipe pour la 6e journée de la compétition (2-1). Le précédent était déjà détenu par un joueur africain, le Ghanéen Peter Ofori-Quaye, buteur en octobre 1997 à 17 ans et 195 jours avec l'Olympiakos.Avec ce but, mardi, le jeune Barcelonais a offert la victoire à son équipe à la 86e minute, d'une frappe puissante à l'entrée de la surface. Depuis le début de la saison, Ansu Fati accumule les records de précocité. En foulant la pelouse du mythique Signal Iduna Park de Dortmund en septembre, le prodige de La Masia, le célèbre centre de formation barcelonais, était déjà devenu le joueur le plus jeune aligné en Coupe d'Europe dans la longue histoire du Barça.Lire aussi : Football : ces joueurs africains qui ont gagné la Ligue des championsLire aussi : CAN 2019 : pourquoi Kalidou Koulibaly va inévitablement manquer au SénégalDe Bissau à BarceloneNé le 31 octobre 2002 à Bissau, en Guinée-Bissau, Anssumane Fati est élevé dans une famille où le football est roi. Son père, Bori Fati, évolue dans la deuxième division portugaise, puis au CDF Herrera à Séville, tout entravaillant comme chauffeur ou sur les chantiers. Son frère aîné, Braima, est également un passionné du ballon rond. Quand la famille...