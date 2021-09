Annulation du "contrat du siècle" : la France doit-elle revoir ses relations avec les pays anglo-saxons ?

La France doit s'interroger sur "l'attitude récurrente de certains de nos alliés, qui se comportent plus comme des adversaires que comme des concurrents loyaux", estiment députés et sénateurs.

(illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

C'est un véritable "coup de Trafalgar" : l'Australie a résilié un contrat historique pour la livraison de sous-marins français et a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Jeudi 16 septembre, les parlementaires français ont promis des "conséquences lourdes" et se sont interrogés sur les relations entre Paris et ses alliés anglo-saxons.

Après la décision par l'Australie de rompre ce mirifique contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars, "nous allons devoir nous interroger sur l'attitude récurrente de certains de nos alliés, qui se comportent plus comme des adversaires que comme des concurrents loyaux", a déclaré Christian Cambon, le président LR de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.

"La décision brutale (...) est très préoccupante, et nous interroge sur la position de nos alliés australiens, américains et britanniques. Ce véritable coup de Trafalgar doit être pris très au sérieux", a souligné Françoise Dumas, présidente LREM de la commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale, dans une déclaration.

L'Assemblée s'interroge sur les États-Unis

Après l'achat par la Suisse d'avions américains F35 ou le retrait américain d'Afghanistan "sans concertation avec les alliés de l'Otan" , ce nouvel événement "doit conduire à évaluer la nature exacte de la relation actuelle entre la France et son allié historique", a complété dans un communiqué la commission.

Les conditions de l'annonce, d'abord éventée par la presse, ont également considérablement déplu aux sénateurs qui fustigent "une attitude cavalière" de Canberra , en faisant mine de s'interroger sur l'avenir du partenariat entre la France "qui essuie un camouflet brutal" et l'Australie. "Nous devrons tirer toutes les conséquences de cette décision concernant notre partenariat avec l'Australie et pour la région dans son ensemble", a souligné Françoise Dumas.

Sur le volet géostratégique, le Sénat s'inquiète des "conséquences globales" du choix australien avec la vente à un pays non doté de l'arme nucléaire de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire.

Cela "n'a pas de précédent": "Les États-Unis et le Royaume-Uni changent les règles du jeu" , observent les sénateurs français alors que les tensions avec la Chine s'accroissent dans cette partie du monde.