Annonce du plan de relance : dans quel état est l'économie française ?

Pour faire face à une crise économique inédite dans l'histoire de la planète, le gouvermenent va présenter mardi son plan de relance. Dans quel état la pandémie de coronavirus et le confinement ont-ils laissé l'économie française ? Croissance, emploi, consommation, dans le détail, que disent les indicateurs ?

Une rue déserte à Paris, le 22 mars 2020. ( AFP / FRANCK FIFE )

Quel a été l'impact de la crise sur l'activité économique ?

En avril, au coeur de la période de confinement, l'activité économique avait baissé de 29% par rapport à son niveau "normal" , selon l'Insee. Avec l'arrêt des services non essentiels et une grande partie des entreprises au ralenti, le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 13,8% au deuxième trimestre, le plus fort recul de son activité depuis au moins 1949.

Après une chute pareille, un rebond du PIB est attendu: l'Insee a prévu une hausse du PIB de 19% pour le troisième trimestre. Mais sur l'année 2020, la France n'échappera pas à une récession historique: l'Insee table sur une baisse du PIB de 9% et le gouvernement sur -11% . En juillet, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie, indicateur de mesure de l'activité, est remonté à 72% selon la Banque de France, en dessous de la moyenne de 80% depuis 2002.

Du côté du commerce extérieur, les exportations ont dégringolé de 28,9% au deuxième trimestre, par rapport à celles du premier. Et les importations ont chuté de 20,7% sur la même période, aggravant le déficit commercial français, qui atteint désormais un niveau proche de son record de 2011 . Selon Selin Ozyurt, économiste de l'assureur-crédit Euler Hermes, la France "ne reviendra pas à des niveaux de PIB d'avant Covid-19 avant le troisième trimestre de 2022, contre fin 2021 envisagé initialement, car le commerce international ne repart pas".

Quel impact sur l'emploi?

Air France, Airbus, Nokia, Renault et beaucoup d'autres entreprises ont annoncé des suppressions d'effectifs. Au total, 43.343 suppressions de postes sont envisagées dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) déposés depuis le 1er mars, contre 16.514 sur la même période l'année dernière.

Au premier semestre, l'Insee estime que 600.000 emplois ont été détruits dans le secteur privé à cause de la crise du coronavirus.

Actuellement le taux de chômage en France est de 7,1%, selon l'Insee, en baisse par rapport au premier trimestre, mais l e gouvernement s'attend à une hausse massive du nombre de personnes sans emploi , avec "plusieurs centaines de milliers de chômeurs de plus à la fin de l'année", selon la ministre du Travail.

Quels sont les secteurs les plus touchés ?

Les entreprises du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont évidemment parmi celles qui ont le plus perdu de revenus, du fait d'une réouverture tardive et du faible nombre de touristes étrangers. Le gouvernement chiffre à au moins 30 à 40 milliards d'euros "l'impact immédiat" de la crise sanitaire sur le secteur touristique français pour l'année 2020.

Mêmes difficultés pour les compagnies aériennes. Air France, qui a vu son trafic réduit quasiment à zéro en avril et en mai, est dans le rouge. Le trafic des aéroports parisiens n'avait pas retrouvé en juillet le quart de son niveau habituel. L'industrie aéronautique est touchée par ricochet: Airbus divise par deux le nombre d'avions livrés.

Pour le reste des transports, la SNCF enregistre un manque à gagner de 5 milliards d'euros entre décembre et juin (en ajoutant les effets des grèves). Les transports publics ont été atteint par la crise sanitaire avec un manque à gagner évalué à 4 milliards.

Selon les données de la Banque de France, c'est l'industrie automobile qui était, en juillet, encore la plus touchée par la crise puisque seulement 62% de ses capacités de production étaient utilisées. La métallurgie, les industries liées aux transports (autres que automobile) et l'habillement sont également les secteurs qui ont les taux d'activité les plus bas.

La consommation peut-elle porter l'économie ?

Alors que les autres moteurs sont à la peine, la consommation intérieure apparaît comme le levier essentiel de la reprise économique. En juin, les dépenses de consommation des ménages ont été plus fortes qu'avant la crise du coronavirus, selon l'Insee.

Mais attention à un rebond en trompe l'oeil, avertit Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. "Si des plans de licenciements sont annoncés à partir de septembre, on va commencer à voir les effets négatifs de la crise et l'épargne de précaution pourrait se reconstituer assez logiquement, pour faire face à l'incertitude", explique-t-il.