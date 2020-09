Annie Cordy, la tata du Paris Saint-Germain

La semaine dernière s'est éteinte une pionnière du PSG. Présente dès les premières heures du projet de création d'un grand club parisien, en 1970, Annie Cordy a consacré presque deux ans de sa vie au Paris Saint-Germain, jusqu'à en devenir la marraine.

Le 4 septembre dernier, le destin a confronté amateurs de grandes voix et fans du PSG à un terrible dilemme. Comment célébrer dignement les 39 ans de Beyoncé Knowles pour les uns, et les 28 ans de Layvin Kurzawa pour les autres, alors qu'une tragique nouvelle venait de les frapper ? Vendredi dernier, c'est en effet à la fois une grande dame de la chanson et une des membres actives de la création du Paris Saint-Germain qui nous a quittés. Annie Cordy s'est éteinte à 92 ans, chez elle, à Vallauris.Selon Jérôme Boinet, qui anime le siteet co-écrit actuellement avec Jean-Noël Touron (co-réalisteur du documentaire) un ouvrage sur la création du club vice-champion d'Europe, les toutes premières traces d'Annie Cordy associée au PSG remonte au 1février 1970. Ce jour-là, Pierre Bellemare lance sur les ondes d'Europe n°1 son fameux appel. La moustache la plus célèbre de son époque exhorte les Parisiens à souscrire, moyennant 25 francs, à un bulletin qui permettra en partie de financer la création d'un club digne de ce nom dans la capitale. Mireille Mathieu est la marraine de l'opération, mais Annie Cordy est déjà dans le coup., raconte Jérôme Boinet.(la société de transport appartient à l'époque à Guy Crescent, futur président de PSG, N.D.L.R.)