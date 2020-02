Annexion par Israël, rupture des liens par les Palestiniens: quelle réalité?

Vue de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée, près de Jéricho, le 20 janvier 2016 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Annexion de la vallée du Jourdain par Israël? Rupture par les Palestiniens de "toutes les relations" avec l'Etat hébreu? Au-delà des effets d'annonce, ces deux projets pourraient être difficiles à réaliser, voire contre-productifs, pour les Israéliens et les Palestiniens.

Le plan américain pour le Moyen-Orient prévoit l'annexion de plus de 130 colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, où vivent plus de 400.000 colons, et de la vallée du Jourdain, plaine fertile déjà sous contrôle israélien sans faire partie de son territoire.

Dans la foulée de l'annonce de ce plan, l'ambassadeur des Etats-Unis à Jérusalem David Friedman avait indiqué que les Israéliens n'avaient pas à attendre pour annexer.

Mais le gendre du président américain Donald Trump et architecte du plan américain, Jared Kushner, avait un peu remis les pendules à l'heure en suggérant d'attendre après les élections israéliennes du 2 mars prochain.

Annexer d'un coup cette vallée --qui s'étire du lac de Tibériade à la mer Morte et dont la superficie est comparable à celle de la Guadeloupe-- poserait d'importants soucis à l'armée israélienne qui a d'ailleurs déployé des renforts la semaine dernière pour décourager les attaques.

Déjà mobilisée dans le sud, près de la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, et dans le nord, près de la frontière avec le Liban, où est basé le Hezbollah, ennemi d'Israël, l'armée devrait consacrer des ressources supplémentaires pour s'assurer d'annexer la vallée du Jourdain.

- La Jordanie s'inquiète -

Cette vallée deviendrait alors la nouvelle frontière orientale d'Israël, touchant à la Jordanie, pays qui bénéficie depuis 1994 d'un accord de paix avec Israël.

D'où le risque qu'une annexion mette en péril cet accord, crucial pour la sécurité d'Israël.

"Les généraux (israéliens) sont très soucieux à l'heure qu'il est. Ils ont recommandé aux politiques de ne pas se presser avec l'annexion, de la faire d'une manière graduelle, responsable, et en coordination au moins avec les Jordaniens", indique Kobi Michael, analyste à l'Institut national de la recherche sécuritaire (INSS).

La Jordanie se trouve en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, souligne ce chercheur.

Avec environ 70% de sa population d'origine palestinienne, ce royaume ne peut rester insensible à la cause palestinienne.

Mais il craint aussi la création d'un Etat palestinien à ses frontières, qui aurait le potentiel de s'étendre jusque sur son territoire.

- Elections -

Le président américain Donald Trump (à gauche) et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (à droite), lors de l'annonce du plan de paix américain pour le Moyen-Orient, à Washington, le 28 janvier 2020 ( AFP / MANDEL NGAN )

Pour l'heure, la décision d'annexer des pans entiers de la Cisjordanie appartient au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption et qui joue sa survie politique lors des prochaines élections législatives.

M. Netanyahu --qui a encensé le plan américain, fustigé par les Palestiniens-- est sous pression de la droite radicale israélienne favorable à l'annexion.

Outre le fait que le Premier ministre israélien pourrait perdre son poste en mars, le projet présenté par M. Trump le 28 janvier pourrait s'évanouir si le président américain n'est pas réélu en novembre.

D'aujourd'hui à novembre, M. Netanyahu "voit peut-être une +fenêtre d'opportunité+ mais cela ne veut pas dire qu'il va l'ouvrir" tant la situation est complexe, note M. Michael.

- Menaces palestiniennes -

Dans ce contexte, le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé samedi au Caire la rupture de "toutes les relations", y compris sécuritaires, avec Israël.

"Par le passé il a fait des déclarations similaires, mais il disait qu'il allait former un comité. Cette fois, il a dit qu'il avait déjà informé les Israéliens et les Américains. Il n'y a pas eu de notice", nuance Ghassan Khatib, un ancien ministre palestinien.

Aucun signe dimanche ne suggérait que la menace de Mahmoud Abbas avait bien été mise à exécution. "Mais cela reste un message menaçant", souligne Jihad Harb, un analyste palestinien.

Si "l'armée israélienne se retrouve face à un soulèvement palestinien" ou du moins des heurts, cela compliquerait toute annexion, note M. Michael.

Mais l'exécution de la menace de M. Abbas serait "illogique", soutient Uzi Rabi, directeur du Centre de recherche Moshe Dayan sur le Moyen-Orient.

Des Arabes israéliens brandissent un drapeau palestinien lors d'une manifestation contre le plan de paix américain, à Baqa al-Gharbiya, le 1er février 2020 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Si M. Abbas "va de l'avant avec sa menace, ce sera le Hamas qui en profitera car les accords de sécurité (avec Israël) permettent à Abbas et à son mouvement, le Fatah, d'empêcher (ses rivaux) du Hamas de s'enraciner en Cisjordanie", dit-il à l'AFP.

Mahmoud Abbas risque donc de scier la branche sur laquelle il est assis s'il coupe entièrement les ponts avec Israël. Il doit donc choisir entre "deux maux le moins pire": garder des liens avec Israël ou voir le Hamas se renforcer, résume M. Rabi.

