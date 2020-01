Annecy, Le Mans : où vit-on le mieux en France ?

Loyers parfois élevés, problèmes de circulation, d'emplois, d'accès aux services publics? autant de soucis qui peuvent amener plus d'un Français à vouloir déménager. Mais où en France fait-il bon vivre ? C'est à cette question que tente de répondre un classement établi par l'association Villes et villages où il fait bon vivre et que dévoile Le Journal du dimanche ce 19 janvier. Le palmarès est le premier réalisé par l'organisation, qui a analysé les données relatives aux 34 481 communes de France métropolitaines pendant environ deux ans, en prenant comme référence pour chacune pas moins de 182 critères officiels, de l'Insee notamment.Lire aussi Spécial immobilier ? Vivre en région, travailler à ParisConclusion : Annecy, en Haute-Savoie, est la première ville où il fait bon vivre. Elle est suivie par Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), La Rochelle (Charente-Maritime), Angers (Maine) et Le Mans (Sarthe). Un peu plus loin, on retrouve Strasbourg (Bas-Rhin), Brest (Finistère) ou encore Orléans (Loiret). De manière générale, l'analyse du top 50 de ce classement permet de mettre en avant les villes françaises moyennes, comme Lorient ou Rodez, par rapport aux grandes métropoles traditionnelles, comme Paris, Lyon ou Marseille.182 critères répartis en huit catégories« On y retrouve la force des communes à taille humaine où il y a à la fois des espaces verts, mais aussi des services publics de proximité », explique dans le JDD la...