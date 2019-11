Annecy : important incendie à l'hôtel de ville

EN COURS. Un incendie s'est déclaré jeudi dans l'après-midi à la mairie de la ville de Haute-Savoie. Les pompiers sont sur place et le bâtiment a été évacué.

Un incendie s'est déclaré jeudi 14 novembre dans l'après-midi à la mairie d'Annecy. Les pompiers sont sur place.

« Le personnel de la mairie, le public et les enfants de l'école et de la crèche du quai Jules Philippe ont été évacués et mis en sécurité » a fait savoir sur Twitter le préfet de la Haute-Savoie. La police nationale a également indiqué que « la rue des Marquisats et l'avenue d'Albigny [sont] partiellement fermées à la circulation ».

Des journalistes sur place et des témoins ont diffusé des images de l'incendie :