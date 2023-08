information fournie par So Foot • 28/08/2023 à 23:43

Annecy et Saint-Étienne se neutralisent, Callens retrouve sa cape de héros

Annecy 1-1 Saint-Étienne

Buts : Caddy (26 e S.P.) pour Annecy // Chambost (48 e ) pour l’ASSE

Et un, et deux, et trois matchs sans défaite.…

QB pour SOFOOT.com