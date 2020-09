Anne Hidalgo souhaite "revoir le modèle" du tourisme à Paris

"Le tourisme perturbe parfois la ville parce qu'il y est trop nombreux", a notamment constaté la maire de la capitale.

Anne Hidalgo, le 21 juillet 2020, à Tours ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Privé d'une grande partie de sa clientèle étrangère pendant l'été, le secteur du tourisme fait grise mine à Paris, où Anne Hidalgo a affiché sa volonté de réinventer le modèle en place. "Il va falloir relancer le tourisme mais pas sous les mêmes formes" , a ainsi affirmé Anne Hidalgo à l'antenne d' Europe 1 , mercredi 16 septembre.

"Il faut absolument que l'on en profite pour revoir le modèle tout en soutenant les entreprises et les entrepreneurs", a déclaré la maire de la capitale. "Le tourisme perturbe parfois la ville parce qu'il y est trop nombreux", a-t-elle ajouté, avant d'égrainer plusieurs sujets de réflexion selon elle. "L'organisation des Jeux olympiques, nettoyer la Seine pour pouvoir nager dedans, rénover la flotte de taxis parisiens pour qu'elles soit moins polluante".

La rue de Rivoli, nouveau "sanctuaire"

Quant à la question des transports, les pistes cyclables dédiées provisoirement aux vélos lors du confinement seront "pérennisées" à Paris, a indiqué Anne Hidalgo. La mairie avait dans ce cadre transformé en pistes cyclables 50 km d'axes habituellement réservés aux voitures. "Elles seront pérennisées, on est en train d'y travailler, d'abord car elles ont montré qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'usagers, que le vélo est devenu à Paris vraiment un moyen de transport domicile-travail, et qu'en plus ça aide à faire baisser la pollution", a indiqué l'édile de la capitale. La rue de Rivoli, un des axes principaux de la capitale, restera ouverte aux vélos et comptera "une file réservée aux taxis, aux bus et à un certain nombre de véhicules autorisés", a-t-elle précisé.