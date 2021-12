Anne Hidalgo ne se retirera pas si Christiane Taubira est candidate

Anne Hidalgo à une conférence de presse à Paris, le 17 décembre 2021 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo ne se retirera pas si l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira, qui "envisage" de se lancer dans la course à l'Elysée, présente sa candidature en janvier, a-t-elle assuré jeudi sur BFMTV.

"Absolument non", a déclaré Mme Hidalgo, interrogée sur un éventuel retrait. L'irruption de Christiane Taubira, "c'est une candidature supplémentaire, et moi en ce qui me concerne je propose une primaire de la gauche", a rappelé la maire de Paris, créditée entre 3 et 7% dans les sondages.

"La population la veut, vous avez 85% des Françaises et des Français qui se disent de gauche qui appellent cette primaire", a-t-elle expliqué, même si "ça ne lui a pas échappé" que pour le moment aucun de ses principaux concurrents à gauche ne souhaitent y participer.

"Une primaire, c'est la meilleure façon de choisir de façon transparente" une candidature unique à gauche, a-t-elle insisté.

En tant que "femme de gauche, chef d'un exécutif", "je comprends que quand la gauche n'est pas rassemblée, la gauche qui veut gouverner ensemble évidemment, si elle n'est pas rassemblée, elle ne peut pas gouverner", a-t-elle ajouté.

Quelle forme pourrait prendre la primaire? "il y a des propositions qui sont faites", a répondu Anne Hidalgo, sans citer explicitement la primaire populaire, une initiative citoyenne qui doit avoir lieu fin janvier. "Il faut bien sûr y travailler, pour que le vote soit un vote qui donne confiance aux citoyens pour venir voter", a-t-elle ajouté.

Mais pour la candidate, il reste du temps. "On a encore le mois de janvier pour le faire".

Pour l'heure, une dizaine de candidats à la présidentielle sont en lice à gauche, dont Jean-Luc Mélenchon (LFI), l'écologiste Yannick Jadot ou Fabien Roussel, qui ont décliné l'offre d'une primaire.

