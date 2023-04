Anne Hidalgo juge l’offre « ridicule » pour le Parc des Princes du PSG

Mes amis, mes histoires, mes emmerdes.

Tou doum. Aujourd’hui dans la relation toxique entre le PSG et Anne Hidalgo, un nouvel épisode vient de sortir. La maire de Paris trouve que l’offre de rachat du Parc des Princes du PSG est « ridicule » comme elle le précise au micro de RFI, ce jeudi. Alors que les Parisiens sont en pleine réflexion pour leur futur enceinte avec le Stade de France ou Saint-Cloud pour ne citer qu’eux, l’ancienne candidate à la présidentielle est restée ferme : « Ma position, est-elle irrévocable? Oui, parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C’est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l’a bien sûr regardé ». …

TJ pour SOFOOT.com