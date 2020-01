Anne Hidalgo : « Il reste beaucoup à faire à Paris »

Candidate, elle le sera. C'est un secret de polichinelle. La maire de Paris Anne Hidalgo a, pour l'heure, d'autres chats à fouetter. À commencer par répondre à tous ceux qui, des années durant, ont tancé sa politique anti-voiture. Les Parisiens semblent s'être mis pour de bon au vélo, devenu l'un des modes de transport les plus utilisés dans la capitale, et l'édile applaudit des deux mains. C'est encore plus vrai depuis le début des grèves de début décembre. Ce n'est pas le seul aspect de son bilan qu'elle arbore fièrement lorsqu'elle reçoit Le Point dans son bureau, qui donne sur Notre-Dame. L'incendie de la cathédrale, les JO 2024, la crise des migrants, les Gilets jaunes, ces grèves sans fin? Tant d'imprévus ont marqué son mandat, mais Anne Hidalgo ne veut rien lâcher : elle a, comme elle le dit, encore des défis à relever.Le Point :Cela fait près d'un mois que Paris est bloqué, comment cela peut-il cesser ?Anne Hidalgo : Il y a un conflit social, important, qui concerne une réforme nationale portée par l'exécutif, et c'est à ce niveau-là que se trouve la réponse. J'en appelle à l'apaisement qui ne peut que passer par le dialogue. Paris a été très impacté depuis plus d'un an, notamment avec la crise des Gilets jaunes : l'activité de nos commerces a été très touchée, il a fallu mettre en place des mesures d'indemnisation, d'exonération, pour aider les commerçants à passer ce cap difficile. Cela fait plus d'un an que cela...