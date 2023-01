Anne Hidalgo a-t-elle raison de tenir tête au PSG ?

QSI veut acheter le Parc des Princes. Seul petit problème, l'enceinte appartient à la ville de Paris, qui ne désire pas brader le patrimoine de la capitale en cédant si facilement aux caprices du propriétaire du PSG. Entre affaire de gros sous et bras de fer politique, Anne Hidalgo a-t-elle encore raison, ou les moyens, de résister ?

Une victoire facile pour la maire ?

Et hop, encore un feuilleton autour du PSG. Un conflit sourd et pourtant de plus en plus bruyant, entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Nasser al-Khelaïfi, président du club. Au centre de cette bataille d'égos et de valeurs (pur mercantilisme vs patrimoine historique) : le rachat du Parc des Princes. Le club parisien présente cette démarche comme une condition indispensable de son développement, quand bien même sa situation économique paraît des plus périlleuses, avec un déficit record. La direction multiplie pourtant les déclarations alarmistes quant aux conséquences financières pour la ville qui s'entête dans son refus. Une véritable campagne de communication s'est même déployée, avec ses relais dans les médias et sur les réseaux sociaux (une armée numérique d'influenceurs TikTok et de youtubeurs pro-PSG, cette fois bénévole apparemment). Même certains élus de droite, par exemple en la personne de Karl Olive, député maire de Poissy, reprennent à leur compte l'argumentaire du PSG (sûrement la reconnaissance du ventre pour le centre d'entraînement qui va s'établir sur sa commune).Dans cette partie de poker menteur, il serait toutefois erroné d'imaginer Anne Hidalgo en position de faiblesse. Si par ailleurs sa situation politique s'avère délicate (notamment ses relations avec LFI), sans oublier les critiques autour de sa gestion municipale, ce conflit un brin manichéen lui offre une belle opportunité de redresser la barre. Le cas du Parc des Princes est ainsi l'occasion de resserrer les rangs et de rehausser bien haut des convictions difficilement contestables, comme la défense du bien commun des Parisiens et du domaine public. Dans un entretien accordé aule 14 janvier, l'édile fermait définitivement la porte aux tractations immobilières en réaffirmant son sens des priorités :Cette enceinte unique, inaugurée en 1972 dans son architecture présente, enfant du périphérique qui refaçonna Paris en l'enserrant, prend donc des airs de Verdun footballistique. Il ne faudrait pas céder Lire la suite de l'article sur SoFoot.com