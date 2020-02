Anne-Christine Lang : "Faudrait-il interdire tous les spectacles en France le 13 novembre ?"

Ce jeudi, l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture la proposition de loi visant à sanctuariser la journée du 5 mai, en hommage au drame de Furiani. Si 85 députés ont voté pour, Anne-Christine Lang, députée LREM de Paris et soutien de Cédric Villani pour les élections municipales, a été la seule à faire le choix inverse. Une étonnante prise de position qui a réveillé un hémicycle loin d'être au complet. Explications.

"Ce n'est pas au législateur de se mêler de ça. C'est simplement du ressort de la Ligue, de la FFF, et du monde sportif."

Autant je pense qu'il faut commémorer, faire preuve de solidarité et de compassion avec toutes les victimes de Furiani, autant je pense que ce n'est pas au législateur de se mêler de ça. C'est simplement du ressort de la Ligue, de la FFF,et du monde sportif. On me dit qu'ils ont refusé d'interdire les matchs le 5 mai mais je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres moyens d'être un peu plus coercitif. Ce n'est pas sûr que jusqu'à présent on ait beaucoup essayé. Je ne connais pas très bien le dossier car je ne suis pas footeuse, et je n'y connais pas grand chose, mais j'ai quand même du mal à penser qu'on ne puisse pas être plus persuasif avec le monde sportif.Je connais bien moins le dossier que vous, et en effet, depuis vingt-huit ans, il y a sans doute eu des tentatives de persuasion. Mais je me dis aussi qu'il y a un moyen d'être un peu plus coercitif. Je crois comprendre que normalement, au départ, les députés étaient assez réservés sur cette proposition de loi, comme l'ont été tous les députés depuis des décennies d'ailleurs. Justement car ils considéraient que ce n'était pas de la responsabilité du législateur de donner son avis sur la façon de commémorer l'évènement tragique de Furiani.Parce qu'il y a eu force débats et qu'au