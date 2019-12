Anne-Cécile Mailfert, de la Fondation des femmes : «Où dormiront-elles ce soir ?»

Anne-Cécile Mailfert, de la Fondation des femmes, et l'Amicale du nid, la Fédération des acteurs de la solidarité, FIT Une femme, un toit.Le Grenelle des violences conjugales est passé et, avec lui, l'espoir de répondre aux besoins de celles qui doivent partir. Certes, le gouvernement s'est engagé à améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences : bientôt, le 39.19 fonctionnera 24 heures sur 24, bientôt les policiers et les gendarmes disposeront d'outils pour évaluer le danger encouru par les femmes qui portent plainte. Mais une fois que le danger aura été évalué, les policiers et les gendarmes seront bien en peine pour mettre à l'abri les femmes venues chercher une protection.Car l'angle mort du Grenelle, c'est le nombre de places en hébergement spécialisé en capacité d'accueillir les femmes victimes de violences que le gouvernement a refusé d'augmenter. Pourtant, selon les associations, ce sont 2000 places qui manquent chaque année. Parmi ces femmes, il y a celles qui sont chez elles, d'autres qui sont à la rue, avec ou sans enfants, des femmes enceintes. Sans hébergement spécialisé, où dormiront-elles ce soir ?Les structures qui mettent à l'abri les femmes victimes de violences sont en saturation et en incapacité de recevoir plus de femmes, qu'on abandonne aux mains de leurs bourreaux.Durant le Grenelle, c'est un dialogue de sourds qui a été mené entre les annonces du gouvernement de « 5985 places » préexistantes, 1000 nouvellement créées, et la réalité. La réalité, c'est que plus de la moitié de ces places dédiées aux femmes victimes de violences sont au sein de centres généralistes, certes moins coûteux, mais mixtes, inadaptés à leur situation et où celles-ci sont parfois exposées à un risque de nouvelles violences. La réalité, c'est que seules 250 places nouvelles seront créées, sans certitude sur le calendrier, et qu'elles sont sous-financées, ne ...