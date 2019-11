Anne Amor, la championne ailée de « bikini glamour »

Chaque semaine, Frédéric Potet sillonne la France pour relater les petits et grands événements. A Sanxay (Vienne), il a rencontré la championne d'Europe d'une catégorie de bodybuilding un peu particulière.

Le 26 octobre, au Théâtre Métropolis de Bucarest, Anne Amor a décroché le titre de championne d'Europe de « bikini glamour ». Comme son nom ne l'indique pas, cette discipline sportive et artistique à la fois n'est autre qu'une sous-catégorie du « bikini », qui se trouve être lui-même une sous-catégorie du body-building. Née aux Etats-Unis il y a moins de dix ans, la pratique s'implante doucement sur le Vieux ­Continent via les pays de l'Est, par le biais de fédérations concurrentes aussi nombreuses que celles opérant dans la boxe ou le catch. Anne Amor a 28 ans. Dans la vie, elle exerce le métier de coach sportif au Ranch de Sanxay (Vienne), une salle de remise en forme située au sein d'un centre équestre.

A Bucarest, Anne Amor a épaté la galerie dans son maillot de bain deux pièces et ses chaussures à talons hauts, tenue réglementaire qu'elle avait surmontée de deux grandes ailes en plumes synthétiques, sanglées aux épaules. Contrairement au « bikini », plus sobre au niveau de la tenue, le « bikini glamour » invite en effet les concurrentes à se costumer avec fantaisie, un peu à la manière des danseuses de ­revue ou de samba brésilienne. Le but est d'en jeter plein la vue sur scène, où il convient de faire preuve d'aisance et de prestance. Le critère numéro un, aux yeux des juges, n'en reste pas moins le corps, musculeux, certes, mais pas trop : « Il doit être harmonieux, sans graisse apparente ni peau trop sèche », indique Jérôme Petit, le coach et mentor d'Anne Amor.

