Anna Karina : "Un penalty, c'est quand même la punition"

Anna Karina est décédée ce 14 décembre 2019. En octobre 2017, à l'occasion du So Foot #150 dédié à l'amour du foot, elle avait raconté son rapport au ballon rond. Car, oui, Anna Karina était bien une grande amatrice des matchs du dimanche soir.

"Lors de la Coupe du monde 98, il m'est même arrivé de regarder des matchs dans les bars ou dans un café dans le quartier. Le poste était cassé."

Godard est un socio

J'aime bien voir un beau match. Le foot, c'est magnifique quand c'est bien construit.Et puis, c'est quand même la joie. Je regarde les matchs avec mon mari, mais quand il n'est pas là, je regarde quand même. Je crie, je tape dans mes mains, je suis bon public. Il m'arrive même de crier, de faire des commentaires : "" Mon mari n'est pas content, il n'aime pas trop quand ça gueule. Lors de la Coupe du monde 98, il m'est même arrivé de regarder des matchs dans les bars ou dans un café dans le quartier. Le poste était cassé.Oui. J'ai été élevée par mes grands-parents. On écoutait ça à la radio à l'époque, les matchs de Puskás et les combats de Sugar Ray Robinson, l'oreille collée au transistor. C'était excitant parce que les journalistes étaient énergiques, très dans le coup. C'étaient surtout les matchs internationaux, pas les matchs danois. C'est mon grand-père qui m'a donné le goût de ça.Oui, quand j'étais gosse, autour de six-sept ans, je jouais beaucoup au foot avec mon premier beau-père et ses frères, qui avaient à peu près mon âge, et j'adorais ça. On jouait dans la rue, il n'y avait pas de stade, c'était comme ça, bon enfant. Moi je m'en fous de perdre. Royalement. Mais je me suis toujours intéressée au sport. Après, je me suis inscrite dans un club d'athlétisme. Et puis je me suis cassé le bras.