Animaux maltraités : le sort de Wang, un malamute, décidé ce jeudi à Rouen

Sur l'Île Lacroix de Rouen, au cours de l'été 2018, le chien Wang avait retenu l'attention des riverains. Jour et nuit, bloqué sur un balcon et sans eau, ce malamute d'Alaska pleurait et hurlait. Malgré l'intervention et le constat de la police nationale ainsi qu'un référé du parquet, rien n'a bougé jusqu'en octobre. Las, le propriétaire a enfermé le chien dans la cave de son immeuble. Les voisins ont continué à l'entendre tandis que de plus courageux l'ont nourri par une souricière. Une pétition a même recueilli 52 743 signatures sur les réseaux sociaux.C'est à ce moment que le Groupe d'intervention actif de protection animale (Giapa) de Coulommiers (Seine-et-Marne) est intervenu. Après de nombreux rebondissements, dont la disparition temporaire de l'animal, son président Philippe Toutenelle a obtenu du parquet un placement en mesure administrative de 3 mois. Wang est alors parti en Seine-et-Marne.L'attente d'un retrait définitifMais voilà maintenant treize mois qu'il se trouve dans une pension. « Il va bien. Il a doublé de poids. Nous l'avons éduqué, il a appris à jouer et a trouvé un équilibre. Maintenant, il attend une famille. Pour cela, il faut que sa situation administrative soit claire et nette », déclare Philippe Toutenelle, convoqué jeudi 19 décembre devant le Tribunal de grande instance de Rouen pour une procédure qui décidera de l'avenir du chien. Elle peut restituer le chien à son propriétaire, ou confirmer la garde définitive à l'association.« Je n'ai eu aucune information pendant tout ce temps. Encore moins du propriétaire. Ce que j'attends du verdict, c'est que l'animal lui soit définitivement retiré, que son adoption devienne possible. Je lui réclamerai alors le remboursement des frais de pension soit 3900 euros. À l'inverse, si je suis débouté, je ferai appel. »Mais le président de Giapa va arriver en Normandie avec de faibles moyens. « Je n'ai pas ...