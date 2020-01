Animaux bienvenus : près de Dieppe, un office du tourisme pas bête

Les voyageurs qui poussent la porte de l'Office du tourisme du Terroir de Caux en Seine-Maritime sont parfois escortés par un compagnon à quatre pattes dont ils n'ont pas voulu se séparer le temps des vacances : « Beaucoup de chiens, bien sûr, mais quelques chats aussi ! », s'amuse Zoë Tirilly, chargée de promotion de l'organisme représentant 81 communes de Seine-Maritime. « On a donc voulu faire quelque chose de concret pour les aider en adhérant au label Toutourisme. »Créé en 2007 par l'Office du tourisme de la ville de Troyes dans l'Aube, le label Toutourisme peut être obtenu lorsqu'un territoire adhère à une charte et montre qu'il est capable de faciliter le séjour d'une clientèle voyageant avec son animal de compagnie.Un guide qui recense les lieux acceptant les animauxL'équipe s'est donc attelée à l'écriture d'un guide recensant les hébergements et sites touristiques qui acceptent nos amis de tout poil. Les hôtels où ils peuvent dormir. Les plages sur lesquelles les chiens peuvent courir. Les parcs qui autorisent leur présence, en laisse ou non. « C'est un concept citoyen. L'idée est de favoriser la cohabitation entre habitants qui reçoivent avec civisme et vacanciers qui respectent les règles », dit Zoë Tirilly. « Et ça nous permet d'attirer de nouveaux visiteurs. Sans mauvais jeu de mots, il y a une niche à prendre ! ». LIRE AUSSI > Le Valois, future destination du «toutourisme» ?En plus d'accueillir deux événements consacrés aux chiens - la course canicrop et l'exposition canine nationale - l'une des communes du territoire, Quiberville, compte également un café-librairie-boutique proposant des créations pour chiens. Pour Cécile Masquelier, cogérante des lieux, propriétaire de quatre chiens, et blogueuse sur les voyages avec animaux, ce nouveau label a déjà des retombées positives pour les amis des bêtes : « Récemment, il avait été question de restreindre ...