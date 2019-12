Angleterre : «Un duo avec Mbappé aux JO, ça aurait de la gueule», avoue Neal Maupay

Neal Maupay, 23 ans, réalise une première partie de saison aboutie sous le maillot de Brighton actuel 13e en Premier League. Arrivé de Brentford l'été dernier pour 18 millions d'euros, l'ancien attaquant de Nice et Saint-Etienne est le meilleur buteur français en Championnat (7 buts). « C'est toujours bien, mais ce serait encore mieux de l'être en fin de saison », nous a-t-il confié avant le Boxing Day, le rendez-vous anglais incontournable, et un déplacement, ce jeudi, à Tottenham.Vous avez déjà marqué sept buts pour votre première saison en Premier League. Cela vous satisfait-il ?NEAL MAUPAY. C'est encourageant. Je n'ai pas fait de préparation complète, car j'étais en instance de départ tout l'été. Depuis, j'ai enchaîné pratiquement tous les matchs. Je suis encore en phase de découverte. Je suis persuadé que je peux encore mieux faire.Existe-t-il une grande différence de niveau entre Championship (Division 2 anglaise) et la Premier League ?La qualité technique est beaucoup plus élevée, l'intensité des matchs également. Tout va beaucoup plus vite, notamment les défenseurs. C'est tout simplement le meilleur Championnat du monde. La preuve, les quatre derniers finalistes des Coupes d'Europe étaient des clubs anglais.Quel adversaire vous a le plus impressionné depuis le début de saison ?Virgil van Dijk (Liverpool). J'étais sur le banc lors du match à Anfield. J'ai pu analyser sa performance en première période. Il fait pratiquement deux mètres, prend tous les ballons de la tête, va très vite, possède une excellente lecture du jeu. Il donne le sentiment d'être infranchissable.La Premier League, c'était un rêve de gosse ?J'ai toujours voulu rejoindre ce Championnat. J'ai eu un avant-goût à Brentford pendant deux saisons (NDLR : il y a inscrit 41 buts). Maintenant que j'y suis, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Les matchs se jouent toujours à guichets fermés, l'intensité ...