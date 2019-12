Angleterre: trop frileux et renversé par Wolverhamtpon, City reste 3e

Les joueurs des Wolverhampton Wanderers fêtent le 3e but de leur équipe contre Manchester City, le 27 décembre 2019 au stade Molineux à Wolverhampton. ( AFP / Paul ELLIS )

Par excès de frilosité, Manchester City a raté une occasion de reprendre la deuxième place à Leicester du championnat anglais, gâchant deux buts d'avance pour perdre (3-2) à Wolverhampton, vendredi pour la 19e journée.

Avec ce 5e revers de la saison, plus que sur toute la saison dernière, City reste 3e à 38 points, à une longueur de Leicester mais surtout 14 du leader Liverpool.

Wolverhampton remonte, lui, à la 5e place à 2 unités seulement de Chelsea et des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Certes, les hommes de Pep Guardiola étaient en infériorité numérique après l'expulsion du gardien Ederson pour une sortie inconsidérée hors de sa surface dès la 12e minute.

Sergio Aguero de Manchester City, en bleu, et Ruben Neves des Wolverhampton Wanderers, en orange, discutent alors que le gardien de City Ederson a pris un carton rouge lors du match entre les deux équipes au stade Molineux à Wolverhampton le 27 décembre 2019. ( AFP / Paul ELLIS )

Et on doit aussi souligner le panache et la persévérance des Wolves qui étaient déjà allés l'emporter 2-0 à l'aller à l'Etihad.

Mais les choix très contestables du coach catalan, qui a fait jouer contre-nature son équipe en essayant de défendre les deux buts d'avance, ont très certainement précipité la chute des siens.

Après 50 minutes de jeu, les Citizens semblaient avoir le match bien en mains grâce à deux buts de Raheem Sterling, le joueur le plus décisif de Premier League cette saison avec 20 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Il avait d'abord ouvert le score en trompant le gardien Rui Patricio en deux temps sur penalty (0-1, 25), après qu'il eut été donné à retirer.

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, pendant la rencontre entre Wolverhampton Wanderers et Manchester City au stade Molineux de Wolverhampton le 27 décembre 2019. ( AFP / Paul ELLIS )

À la 50e, il avait doublé la mise après une contre-attaque tout en verticalité: deux passes de Rodri et de Kevin De Bruyne pour le lancer dans un face-à-face avec Patricio remporté d'une balle piquée (0-2, 50e).

Mais 5 minutes plus tard, Adama Traoré, bourreau de City à l'aller avec un doublé, avait réduit le score d'une frappe poteau rentrant (1-2, 55e).

Ce but a semé le doute chez les bleu ciel, et Guardiola - qui avait déjà fait rentrer Eric Garcia, un défenseur, à la place du milieu offensif Ryiad Mahrez, peut-être touché, à la pause -, a décidé de faire un autre changement défensif en lançant Ilkay Gundogan à la place de De Bruyne peu après l'heure de jeu.

Manchester n'a fait que subir après ça, et Traoré en a profité pour adresser une passe décisive pour Raul Jimenez (2-2, 82e), avant que l'arrière droit Matt Doherty, au terme d'un rush rageur, donne une victoire méritée à Wolverhampton (3-2, 89e).

hap/dif