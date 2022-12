Angleterre-Sénégal : Un lion va mourir ce soir

Three Lions ou Lions de la Téranga ? Pour la toute première fois de leur histoire, les deux sélections s'apprêtent à croiser le fer pour un huitième de finale qui promet beaucoup. Et à la fin, il n'en restera qu'un.

Angleterre Sénégal le 04/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Au coup de sifflet final de la victoire sénégalaise décisive face à l'Équateur mardi , El-Hadji Diouf ne se lassait pas de sauter, danser et laisser déborder sa joie. En français dans le texte, puis en anglais, comme pour être certain de bien se faire comprendre des futurs adversaires de la bande d'Aliou Cissé, le buteur de la génération 2002 prévenait : les héritiers sont arrivés. Et ils n'ont pas l'intention de se contenter d'une qualification historique pour une phase finale de Coupe du monde, vingt ans après. Voilà qui tombe plutôt bien : face à eux se dressent des Anglais aussi ambitieux que désireux de prouver qu'ils sont plus qu'un alignement de noms ronflants incapables de dépoussiérer une bien maigre armoire à trophées.

[ VIDÉO BUT] ? #beINFWC2022 #ECUSEN ???? El-Hadji Diouf fou de joie après la qualification du Sénégal sur la pelouse !??? "?? ?'? ??? ?????? ???? !!!" https://t.co/C2eJlJ9jyR

