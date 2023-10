information fournie par So Foot • 18/10/2023 à 13:17

Angleterre : Plus de la moitié des joueurs contre le temps additionnel à rallonge

Angleterre : Plus de la moitié des joueurs contre le temps additionnel à rallonge

Qui voudrait travailler plus pour gagner autant ?

Obligés de faire quelques minutes supplémentaires chaque semaine, sans pouvoir les récupérer, les joueurs de plusieurs championnats anglais n’apprécient pas vraiment ce temps additionnel à rallonge. Selon une étude de la Professional Footballers’ Association (PFA), 60% des pensionnaires de Championship, League One ou League Two ne soutiennent pas la mise en place de cette nouvelle règle. Une proportion similaire d’entre eux pense que ces rencontres, plus longues, provoquent davantage de blessures, tout comme le manque d’une véritable pause entre deux saisons.…

FP pour SOFOOT.com