Angleterre: plus de 5.000 décès liés à la chaleur durant l'été 2026, un record

Une enseigne devant une pharmacie affiche la température dans l'ouest de Londres, le 23 juin 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'Angleterre a enregistré 5.258 décès liés à la chaleur durant l'été 2026, un record depuis le début de ce type de relevé en 2016, a indiqué mardi l'agence de sécurité sanitaire britannique (UKHSA) dans une première estimation.

L'Angleterre, et plus largement le Royaume-Uni, a connu cette année son été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1884, avec sept vagues de chaleur entre mai et septembre et une sécheresse exceptionnelle.

Le précédent record datait de 2022, avec 2.985 décès.

La majorité de ces décès ont été observés durant la première et la deuxième de ces vagues de chaleur, qui se sont produites entre le 24 et 27 mai (792 décès) puis entre le 21 et le 28 juin (2.401 décès), précise l'agence dans son rapport.

"Une chaleur intense en début d'été peut présenter des risques particuliers, car des conditions météorologiques exceptionnellement chaudes peuvent survenir avant que les populations, les communautés et les services ne soient pleinement préparés à y faire face", souligne-t-elle.

L'agence ne publie pas à ce stade d'éléments sur l'âge, la répartition géographique et les causes précises de ces décès, comptabilisés entre mai et septembre. Le chiffre définitif sera publié début 2027.

Ce bilan souligne "l'importance de mettre en place des mesures de préparation aux risques sanitaires liés à la chaleur dès le début de la saison, plutôt que de se concentrer uniquement sur les périodes les plus chaudes du milieu de l'été", prévient l'agence.