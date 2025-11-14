 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Angleterre: nouvelle grève de cinq jours de médecins
information fournie par AFP 14/11/2025 à 11:48

Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste.

C'est la treizième grève de médecins depuis mars 2023 travaillant pour le service de santé public NHS, en pleine crise avec des listes d'attente interminables et une hémorragie de professionnels.

Ces médecins résidents, au statut proche de celui des internes en France, constituent environ la moitié du personnel médical en Angleterre. Ils ont débuté leur mouvement à 07H00 (locales et GMT) vendredi.

Leur syndicat, la British Medical Association (BMA), réclame une augmentation de salaire d'environ 26% pour compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation.

Mais le ministre britannique de la Santé Wes Streeting refuse leurs demandes. Il rappelle qu'ils ont bénéficié d'une augmentation de salaire de près de 30% sur trois ans, et qu'il leur a déjà proposé des mesures d'amélioration de leurs conditions de travail.

Mercredi, il a déclaré que le gouvernement travailliste ne se laisserait pas "prendre en otage" par le syndicat, qu'il a accusé de "mettre en péril le futur du NHS".

Ce mouvement pourrait entraîner de nombreuses annulations ou reports de rendez-vous médicaux en Angleterre, même si le patron du NHS Angleterre a appelé les hôpitaux à maintenir au moins 95% de l'activité prévue pour ces cinq jours.

La dernière grève en date, qui a duré cinq jours en juillet, a coûté 300 millions de livres (339 millions d'euros) au NHS. Quelque 54.000 rendez-vous et procédures avaient alors été annulés ou reportés, selon le NHS.

Selon un sondage de l'institut Savanta relayé par le Times, seul un tiers des jeunes médecins étaient favorables à la nouvelle grève, après les propositions de Wes Streeting pour améliorer leurs conditions de travail.

Mouvements sociaux
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank