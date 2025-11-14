Angleterre: nouvelle grève de cinq jours de médecins

Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste.

C'est la treizième grève de médecins depuis mars 2023 travaillant pour le service de santé public NHS, en pleine crise avec des listes d'attente interminables et une hémorragie de professionnels.

Ces médecins résidents, au statut proche de celui des internes en France, constituent environ la moitié du personnel médical en Angleterre. Ils ont débuté leur mouvement à 07H00 (locales et GMT) vendredi.

Leur syndicat, la British Medical Association (BMA), réclame une augmentation de salaire d'environ 26% pour compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation.

Mais le ministre britannique de la Santé Wes Streeting refuse leurs demandes. Il rappelle qu'ils ont bénéficié d'une augmentation de salaire de près de 30% sur trois ans, et qu'il leur a déjà proposé des mesures d'amélioration de leurs conditions de travail.

Mercredi, il a déclaré que le gouvernement travailliste ne se laisserait pas "prendre en otage" par le syndicat, qu'il a accusé de "mettre en péril le futur du NHS".

Ce mouvement pourrait entraîner de nombreuses annulations ou reports de rendez-vous médicaux en Angleterre, même si le patron du NHS Angleterre a appelé les hôpitaux à maintenir au moins 95% de l'activité prévue pour ces cinq jours.

La dernière grève en date, qui a duré cinq jours en juillet, a coûté 300 millions de livres (339 millions d'euros) au NHS. Quelque 54.000 rendez-vous et procédures avaient alors été annulés ou reportés, selon le NHS.

Selon un sondage de l'institut Savanta relayé par le Times, seul un tiers des jeunes médecins étaient favorables à la nouvelle grève, après les propositions de Wes Streeting pour améliorer leurs conditions de travail.