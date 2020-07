Angleterre: Leicester trébuche mais Chelsea rate le podium

L'attaquant nigérian de Leicester, Kelechi Iheanacho (d), buteur lors du match de Premier League face à Everton, à Liverpool, le 1er juillet 2020 ( POOL / PETER POWELL )

Battu à West Ham (3-2) mercredi pour la 32e journée de Premier League, Chelsea a manqué l'occasion de doubler Leicester, défait plus tôt à Everton (2-1), alors qu'Arsenal a assuré contre la lanterne rouge Norwich (4-0).

. Leicester n'y arrive plus:

Deux points pris en deux matches, une élimination en quarts de la Coupe d'Angleterre et cette défaite à Everton (2-1): Leicester est en train de galvauder son début de saison très réussi.

Avec 55 points, les Foxes restent à la portée de Chelsea (4e avec 54) mais aussi de Manchester United (5e) et Wolverhampton (6e), à 3 unités et qui affichent une forme étincelante.

La qualification européenne des Foxes, presque acquise avant l'interruption des matches à cause du Covid-19, est remise en question.

Symbole de cette impuissance, Jamie Vardy, co-meilleur buteur du championnat (19 buts), est muet depuis la reprise.

Face à Everton, 12e avec 41 points et qui n'a plus rien à jouer cette saison, deux buts de Richarlison (10e) et de Gylfi Sigurdsson sur penalty ont suffi pour régler l'affaire (2-0, 16e).

Kelechi Iheanacho a bien redonné espoir à Leicester en début de seconde période (2-1, 51e), mais les Foxes ont perdu leur magie.

. Chelsea laisse passer sa chance:

Chelsea a loupé une excellente opportunité de consolider son ticket virtuel pour la Ligue des Champions avec sa défaite 3-2 contre West Ham, modeste 17e avant la rencontre.

Un doublé du Brésilien Willian sur penalty (1-0, 41e) et sur un coup-franc poteau rentrant (2-2, 72e) - obtenus par un Christian Pulisic intenable - n'auront pas suffi à ramener quelque chose du court déplacement au London Stadium.

La faute à une défense bien trop perméable et incapable de contrôler sa surface de réparation.

Les hommes de Frank Lampard ont pourtant eu un coup de pouce de la VAR, qui continue à faire autant jaser dans le football post-Covid-19 qu'avant.

L'ouverture du score a été refusée après 3 minutes et demi de palabres à Tomas Soucek parce que la tête de son coéquipier Michail Antonio, allongé au sol devant lui, était hors-jeu (37e).

Soucek, qui avait inscrit un but contre son camp contre Tottenham il y a huit jours, a fini par être récompensé en égalisant de la tête sur un corner au deuxième poteau juste avant la pause (1-1, 45+2).

Les Hammers ont même pris l'avantage par Antonio, sur ses jambes cette fois, pour pousser dans le but un centre de Jarrod Bowen à ras de terre aux six mètres (2-1, 51e), avant que le remplaçant ukrainien Andriy Yarmolenko, rentré onze minutes plus tôt, ne crucifie Chelsea en contre (3-2, 89e).

La bonne opération est donc pour West Ham, qui grimpe au 16e rang et prend 3 points d'avance sur la zone rouge.

. Aubameyang porte Arsenal:

L'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang (d), auteur d'un doublé lors du match de Premier League face à Norwich, à Londrs, le 1er juillet 2020 ( POOL / Richard Heathcote )

Accrocher l'Europe par le championnat sera compliqué pour Arsenal (7e avec 46 points), mais il a profité des cadeaux de Norwich, dernier, pour prendre trois points.

Le gardien Tim Krul a offert l'ouverture du score en ratant un crochet devant Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué dans les cages vides (1-0, 33e) son 50e but 79 matches de championnat avec les Gunners, 4 de moins qu'il n'en avait fallu à Thierry Henry pour atteindre cette barre.

Quatre minutes plus tard, Krul, peut-être encore en train de ressasser sa bourde, a laissé filer entre ses jambes la frappe puissante de Granit Xhaka pour le break (2-0, 37e).

Déjà bénéficiaire d'une énorme erreur de gardien contre Southampton, il y a deux journées (2-0), Arsenal se voyait offrir un troisième but sur une passe hasardeuse dans l'axe d'un défenseur central.

Aubameyang en a profité pour inscrire un doublé et rejoindre Vardy en tête du classement des buteurs.

Si Norwich s'efforce de développer un jeu plaisant, il manque beaucoup de "fighting spirit": c'est la seule équipe de Premier League à n'avoir inscrit aucun point après avoir été menée cette saison.

Le latéral portugais Cédric a clos la marque à neuf minutes de la fin (4-0, 81e) et les Canaris semblent promis à la relégation. Tout comme Bournemouth (19e), étrillé à domicile par Newcastle (4-1) - avec trois passes décisives d'Allan Saint-Maximin - et qui a perdu 16 de ses 21 derniers matches.

