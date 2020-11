Angleterre : Jude Bellingham, l'ultime joyau de la couronne

Des débuts en pro à seize piges, un transfert au Borussia Dortmund à dix-sept et une première cape en équipe nationale d'Angleterre - dont il est devenu ce jeudi le troisième plus jeune joueur à enfiler le maillot - moins de quatre mois plus tard. Tout va décidément très vite pour Jude Bellingham, la dernière hype du football britannique. Focus sur un type pas forcément destiné à prendre part à l'alléchant Belgique-Angleterre de ce dimanche soir, mais assurément programmé pour régner sur l'empire du milieu anglais.

Coup de foudre à Wast Hills

C'est, sorti des drames et à un Souleymane Diawara près, un privilège uniquement accordé aux tout grands de ce sport ou aux chantres de la fidélité. Jude Bellingham n'est encore ni l'un ni l'autre. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir cet été l'égal de Javier Zanetti, Francesco Totti, Paolo Maldini, Johan Cruyff ou Romain Danzé. Comment ? En voyant, à tout juste 17 ans, son numéro de maillot retiré de la circulation par son ex-club de Birmingham City à son départ pour le Borussia Dortmund. D'autant plus fort que le foot anglais n'est vraiment pas coutumier du fait. La preuve, s'il en fallait encore une, que l'ado est à ranger dans la catégorie " espèce rare ". Nouvelle illustration près de quatre mois après les faits, ce jeudi à Wembley : en entrant en jeu à la 73minute d'un Angleterre-Irlande déjà plié, Bellingham est devenu à dix-sept ans, quatre mois et quatorze jours le troisième plus jeune joueur à revêtir la liquette des. Les deux premiers ? Theo Walcott, et Wayne Rooney. Deux noms qui incitent respectivement à la prudence, et à l'optimisme. Mais pour l'heure, c'est bien l'optimisme qui prime au royaume de Sa Majesté.À Birmingham, il est un homme que ce baptême international précoce n'a pas franchement surpris : Jérémie Bela, équipier de Bellingham la saison passée chez les. À son arrivée dans les West Midlands en novembre dernier, l'ancien Dijonnais a éprouvé un sentiment qu'un seul type lui avait fait ressentir jusqu'ici. Un certain Raphaël Varane, son camarade de formation au RC Lens., statue l'ailier, passé deux ans par l'Espagne et Albacete.