information fournie par So Foot • 22/06/2023 à 14:17

Angers prolonge trois joueurs

Quelques restes de Ligue 1.

« Ils prolongent » , se réjouit l’Angers SCO ce jeudi, concernant trois de ses joueurs. L’éternel Pierrick Capelle jouera ainsi une saison de plus, jusqu’en 2024, lui qui a débarqué en Anjou à l’été 2015. Idem pour Farid El Melali et Loïs Diony, poursuivant quant à eux l’aventure jusqu’en 2025. Diony, victime d’une rupture des ligaments croisés dès l’entame de la saison dernière, n’aura disputé que quatre rencontres (pour un but, tout de même). Relégué en Ligue 2 après une saison cauchemardesque, le SCO tentera donc de rebondir aussi sec.…

TJ pour SOFOOT.com