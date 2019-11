So Foot • 23/11/2019 à 22:00

Angers nouveau dauphin, Reims et Nantes ralentis, Strasbourg dépucelé

Trois petits buts à la pause : cette 13e journée de Ligue 1 n'allait pas réconcilier les détracteurs de notre championnat. Angers n'en a que faire : avec une nouvelle victoire étriquée contre Nîmes (1-0), les soldats de Stéphane Moulin s'installent à la deuxième place ! Frustré à Metz (1-1), Reims s'invite dans le top 5, suivi de près par Nantes, auteur d'un résultat similaire à Brest (1-1). Dijon s'est fait du bien en triomphant de Rennes (2-1) alors que Strasbourg est passé de 0 à 4 buts à l'extérieur en championnat cette saison en un seul match, contre Amiens (0-4).

Angers 1-0 Nîmes

Metz 1-1 Reims

Il va falloir s'y habituer. N'en déplaise aux autres poids lourds du championnat, Angers est bien le nouveau dauphin du PSG. Et cela ne surprendra pas grand-monde du côté de Raymond-Kopa : les ingrédients de l'excellente saison des locaux ont encore été réunis ce soir : une défense de fer, une solidarité de tous les instants et des joueurs qui participent tous à l'effort collectif. Cette fois, c'est Thomas Mangani qui est venu mettre fin à la résistance héroïque de Paul Bernardoni. Un petit but qui fait le bonheur des hommes de Stéphane Moulin, qui peuvent désormais se jeter sur leur télé pour regarder le match de l'OM demain.