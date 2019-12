Angers-Marseille : Payet porte l'OM

Cinq victoires consécutives en championnat : ce n'était plus arrivé à l'OM depuis décembre 2017-janvier 2018. Après Lille, Lyon, Toulouse et Brest, Marseille a eu raison d'Angers ce mardi soir (2-0). Sans verser dans le génie, le plus souvent en sortant même le bleu de chauffe, le club phocéen consolide, au passage, sa 2e place face à un adversaire d'ordinaire peu malléable sur ses terres (six victoires, un nul et désormais deux défaites). Il ne compte plus que deux points de retard sur le PSG, leader avec deux matchs en moins.Ce qu'il faut retenirOn ne change pas une équipe qui gagne. André Villas-Boas s'est approprié cet adage en reconduisant à Angers, ce mardi soir, le onze victorieux de Brest quatre jours plus tôt (2-1). Chez les locaux, Stéphane Moulin enregistre les retours de Vincent Manceau, Ismaël Traoré et Rayan Aït-Nouri. Préservé contre Nice (1-3), Rachid Alioui débute en pointe.A la pause, la balance penche en faveur de Marseille. Deux buts de Sanson (17e) et Payet (41e) ont permis aux Phocéens de punir des Angevins généreux dans l'effort mais incapables de traduire une domination particulièrement stérile. Excepté sur une tête de Capelle, magistralement repoussée par Mandanda, l'OM, réaliste à défaut d'être brillant dans le jeu, n'a guère essuyé d'alertes sérieuses. En seconde période, la physionomie du match demeure inchangée. Dans la perspective de la réception de Bordeaux, dimanche, Villas-Boas en profite pour ménager Benedetto, plutôt effacé, en lançant Alvaro. Au passage, le choix du technicien lusitanien est limpide : il s'agit de tenir le résultat en densifiant le secteur défensif. Opération réussie avec un clean-sheet (but sans encaisser de but) à la clé.Le joueur : Dimitri PayetDepuis son retour de suspension fin octobre, Dimitri Payet marche sur l'eau. Étincelant face à Lyon, l'international tricolore est le Monsieur Plus de son club. A Angers, le Réunionnais, ...