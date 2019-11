Angers investit 178 millions d'euros pour devenir un territoire « zéro carbone »

Dans la Cité de l'objet connecté, un consortium mené par Engie va équiper l'agglomération en ville intelligente.

Des lampadaires équipés de détecteurs de présence qui s'éteignent quand les rues sont désertes, des canalisations d'eau intelligentes qui signalent les fuites ou des containers à déchets qui alertent les éboueurs quand ils sont à saturation. La communauté urbaine d'Angers va investir 178 millions d'euros sur les douze prochaines années pour installer quelque 50 000 objets connectés sur son territoire.

« Nous prenons un virage majeur et fondamental », s'emballe Franck Poquin, vice-président au développement durable et à l'énergie d'Angers-Loire-Métropole. Mardi 12 novembre, les élus de cette collectivité de 290 000 habitants ont préféré l'offre portée par Engie, Ineos, Suez, La Poste et le groupe Vyv aux trois autres consortiums concurrents, des poids lourds de l'aménagement du territoire (EDF, Véolia, Orange, Cégélec, Vinci et Bouygues), très intéressés par cette initiative publique.

400 capteurs dans les jardons publics

Angers, qui a inauguré en 2015 sa Cité de l'objet connecté et accueilli en 2017 le World Electronics Forum, entend passer aux choses concrètes en devenant une vitrine du développement durable et des économies d'énergie grâce à l'IoT (Internet of Things), dont les perspectives sont exponentielles. Selon le cabinet Strategy analytics, 22 milliards d'objets sont déjà connectés dans le monde et ce chiffre devrait doubler à l'horizon 2030.

La facture d'électricité devrait être réduite de 66 % d'ici à 2025

