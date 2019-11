Angers flanche, Lille se reprend et Montpellier coule Amiens

Angers s'est fait retourner à Nice (3-1), mais Bordeaux n'en a pas vraiment profité en se faisant reprendre in extremis à Reims (1-1). C'est plutôt le MHSC de nouveau irrésistible à la Mosson, qui se place face à une équipe amiénoise qui prend une nouvelle claque (4-2). Dans le match de la peur, Nîmois et Messins avancent doucement avec un point chacun (1-1). Enfin, le LOSC a retrouvé le goût de la victoire en tenant face à Dijon (1-0).

Lille 1-0 Dijon

Cornet redonne le sourire à l'OL

Les 75 ans du LOSC, célébrés en présence d'invités d'honneur et avec un joli maillot rétro, n'ont pas été de tout repos pour les Dogues actuels, qui ont passé 45 minutes à suer et à buter sur Alfred Gomis, quand leur but n'était pas simplement refusé par l'arbitre assistant (30). Ce n'est que dans le temps additionnel du premier acte que Jérémy Stinat, après de longues minutes de tergiversation suite à un geste maladroit de Fouad Chafik, a fini par indiquer le point de penalty : une première contre le DFCO cette saison. Victor Osimhen ne s'en est pas ému et a renoué avec le tremblement de filets, près de deux mois après en championnat (45+6). Très timide, Dijon a tout de même failli surprendre le LOSC mais Jhonder Cádiz a tapé le montant aux alentours de l'heure de jeu et Chouiar n'a pas échappé au drapeau levé. À l'arrivée et dans la douleur, les hommes de Christophe Galtier respire après trois rencontres sans succès et se remonte le moral suite à une nouvelle désillusion européenne.