Angers fait chuter Rennes

Trois jours après un nul frustrant face à Krasnodar en Ligue des champions, Rennes s'est fait surprendre par Angers à la maison (1-2). La fin d'une invincibilité de dix matchs en championnat pour les Bretons, qui laissent un SCO méritant revenir à deux unités d'eux au classement.

Rennes 1-2 Angers

Le SCO en costaud

Trois jours après les étoiles de la Ligue des champions, Rennes devait se remettre la tête dans le quotidien de la Ligue 1. À la maison, l'équipe bretonne devait mettre fin au ronronnement (trois matchs nuls d'affilée toutes compétitions confondues) en s'imposant contre l'inconstant Angers. Sauf que le SCO s'est présenté au Roazhon Park en conquérant pour faire tomber le SRFC (1-2), qui était invaincu en championnat depuis dix rencontres.Sous le coup d'une procédure disciplinaire après Krasnodar et en attendant le couvre-feu en Ille-et-Vilaine, Rennes ne boude pas son plaisir de profiter une dernière fois d'une enceinte garnie par 5000 supporters. Dans les tribunes, le respect de la distanciation sociale est de rigueur mais pas sur la pelouse. La bande de Julien Stéphan, qui a opéré cinq changements dans son onze, se décide à mettre du rythme d'entrée pour bousculer les Angevins. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'efficacité : le centre de Truffert est repris par Tait au second poteau, Bernardoni relâche le ballon et offre l'ouverture du score sur un plateau au renard des surfaces Hunou. Pas de quoi décourager le SCO, qui répond au réalisme rennais dix minutes plus tard quand Boufal voit sa frappe déviée par le capitaine Da Silva dans ses