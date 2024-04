Angers évite le pire sur le fil, c’est toujours plus serré dans la lutte pour les play-off

À l’issue de la majorité des matchs de la 31e journée de Ligue 2, le championnat semble plus serré que jamais, alors qu’une petite dizaine d’équipes peuvent encore croire en la montée et que le maintien concerne encore une bonne demi-douzaine d’écuries.

Finalement la bonne affaire est pour Sainté.

Mis sous pression par la victoire de Saint-Étienne en début d’après-midi, le SCO Angers n’avait d’autre choix que de gagner pour conserver sa deuxième place ce samedi. Mission échouée avec un nul heureux face à Laval (1-1) . Mené dès la quatrième minute après un but de Pablo Pagis, fils de Mickaël, Angers s’en est sorti grâce à un penalty d’Himad Abdelli dans les 10 dernières minutes pour arracher le nul et rester au contact des Verts, désormais deuxièmes avec le même nombre de points (54). Laval quant à lui est quatrième, talonné par Rodez, qui s’est loupé dans le finish face à QRM, pourtant avant-dernier (3-3) . Longtemps devant au score, et avec une avance de deux buts à la 50 e minute, les hommes de Didier Santini ont craqué, en infériorité numérique, en concédant l’égalisation par Kalifa Koulibaly, entré en jeu à la 58 e minute et auteur d’un doublé en fin de match. Rodez reste à deux points de Laval.…

JF pour SOFOOT.com