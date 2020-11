Angers en promenade à Nîmes

Rapidement aux manettes de la rencontre, le SCO a détruit le Nîmes Olympique (1-5).

Nîmes 1-5 Angers

Voyager, c'est gagné.Angers aime jouer loin de Raymond Kopa. Une semaine après la claque reçue à la maison contre Nice, le SCO s'est défoulé sur Nîmes aux Costières (0-3), enfonçant un peu plus les Crocodiles qui n'ont plus gagné ni marqué depuis quatre rencontres. Et hop, c'est un quatrième succès cette saison à l'extérieur pour les Angevins !Pas le temps de gamberger ou de douter pour Angers, qui n'attend même pas que la première minute de la partie soit passée pour prendre les devants. 50 secondes de jeu : à la réception d'un centre de Thioub, Pereira Lage ouvre le score d'une tête plongeante au deuxième poteau. Le SCO se met en confiance tout en effritant celle de Nîmes, dont la défense panique sur chaque offensive angevine. Résultat, Bahoken profite d'une mauvaise intervention de Deaux et de la fébrilité de Briançon pour creuser l'écart d'un joli tir croisé du gauche. En panne d'efficacité depuis trois rencontres, Nîmes balbutie ses attaques, et seul Ferhat parvient à faire trembler Bernardoni, décisif et sauvé par son poteau à la 7minute.Pour inverser la tendance, Arpinon mise sur un changement d'attaquant au retour des vestiaires, le puissant Denkey remplaçant le trop discret Aribi (un ballon touché en première période). L'attaquant nîmoise ne tarde pas à se manifester au milieu des défenseurs angevins, mais Nîmes touche