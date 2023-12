Angers champion d’automne, Auxerre glace Laval

10 Gaetan PERRIN (aja) during the Ligue 2 BKT match between Stade Lavallois Mayenne Football Club v Association de la Jeunesse Auxerroise at Stade Francis-Le Basser on December 19, 2023 in Laval, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

Angers a fait le nécessaire pour dominer Guingamp, ce mardi soir (1-0) et ainsi boucler la phase aller en tête du classement de la Ligue 2. Le SCO devance Auxerre, qui s'est imposé à Laval dans un choc de haut de tableau (1-3). Saint-Étienne et Bordeaux l'ont également emporté.

En l’espace de six mois, on peut donc troquer le bonnet d’âne de la Ligue 1 contre les lauriers de la Ligue 2. Relégué l’été dernier à l’issue d’une saison cauchemardesque, Angers semble bien parti pour ne pas s’éterniser dans l’antichambre de l’élite. Il est évidemment trop tôt pour s’enflammer, mais le SCO a le mérite de conclure la phase aller à la première place du classement. Ce statut honorifique de champion d’automne a été acquis ce mardi soir, au sortir d’une victoire étriquée devant Guingamp (1-0) . Les Angevins s’en sont une nouvelle fois remis à Loïs Diony, auteur de son dixième but de l’exercice en championnat, pour rafler la mise. Juste derrière le club de l’Anjou, on retrouve un autre relégué, en l’occurrence Auxerre. L’AJA était pourtant mal embarquée dans son choc du haut de tableau face à Laval, qui avait ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu. Les Bourguignons ont cependant inversé la tendance et décroché un joli succès (1-3) , repoussant par la même occasion leurs rivaux du soir à quatre unités.

⚽️ #Ligue2BKT 🤯 Quel numéro de Gauthier Hein !! 😍 Sur une magnifique action auxerroise, le milieu de terrain régale avec une petite roulette dans la surface avant de marquer le but du 3-1 !#LAVALAJA pic.twitter.com/xLACuZsVVS…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com