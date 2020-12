Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Angers accroché à Saint-Etienne Reuters • 11/12/2020 à 23:15









par Léo De Garrigues (iDalgo) En ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Saint-Etienne et Angers se sont neutralisés (0-0). Les gardiens Jessy Moulin et Paul Bernardoni ont repoussé toutes les offensives. Les Verts concèdent leur 11e match consécutif sans victoire en championnat et pointent à une inquiétante 15e place, avec seulement trois points d'avance sur la 18e place. Le dernier succès de l'ASSE remonte au 17 septembre dernier. Les Angevins sont freinés après deux victoires consécutives. Les hommes de Stéphane Moulin sont septièmes à 5 points du Paris Saint-Germain.

