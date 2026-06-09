Angers a déjà trouvé le remplaçant de Dujeux
Le jeu des chaises musicales continue en Ligue 1. Peu après l’officialisation de l’arrivée d’Alexandre Dujeux à Lorient, son ancien club Angers vient enfin d’annoncer celle de Stéphane Gilli sur son banc à partir de la saison prochaine. Le SCO avait annoncé le départ de Dujeux mercredi dernier et on attendait donc le nom de son successeur.
Gilli était lui aussi déjà entraîneur de la Ligue des talents cette année puisqu’il dirigeait le Paris FC avant d’être remplacé par Antoine Kombouaré. Vous suivez toujours ?…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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