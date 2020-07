Angelo Renna : "San Siro doit rester un lieu de vie"

Construit dans les années 1920, le stade de San Siro va être rasé à l'horizon 2025, avant qu'une nouvelle enceinte voit le jour juste à côté. Mais Angelo Renna, un architecte italien basé à Amsterdam, a une toute autre idée. Celle de transformer son stade préféré en un lieu luxuriant qui rendrait hommage aux victimes du Covid-19.

C'est une nouvelle voie que j'ai récemment empruntée dans mes recherches. En gros, il y a un mois, la municipalité de Milan a approuvé le projet de démolition du stade et la construction du nouveau juste à côté. Quand j'étais petit, j'ai habité à Milan quelques années et j'allais beaucoup dans ce stade. En tant qu'amoureux de San Siro, j'ai cherché à trouver une nouvelle voie pour le quitter. Et du coup, j'ai designé quelque chose de nouveau et de différent.Non, car je suis né à Florence mais je n'y ai pas vraiment grandi. En fait, j'ai toujours été un fan de l'Inter.Oui, c'est le premier stade dans lequel je suis allé. J'étais petit, je devais avoir cinq ans, et c'était lors d'un match très important entre la Fiorentina et la Juventus.C'est la toute première fois que Roberto Baggio a joué avec la Juventus, à Artemio Franchi, un peu moins d'un an après avoir quitté la Fiorentina pour la Vieille Dame.Oui, je devais avoir six ou sept ans, lors d'un match de Ligue des Champions de l'Inter. Quand je suis entré dans San Siro, j'ai été immédiatement impressionné par cette magnifique enceinte. D'autant qu'à cette époque, c'était encore l'un des plus gros stades au monde et le plus gros d'Europe.Une chose m'a rapidement impressionné, c'est qu'il est vraiment profond. Ensuite, San Siro a en fait trois cercles. L'un est très proche du terrain, un autre est