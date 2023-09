Angelo Fulgini, comme le monde est Ch’ti

Cramé au moment de son remplacement à un quart d'heure du terme, Angelo Fulgini a symbolisé ce Lens valeureux et récompensé par ce point à Séville (1-1). Pour le Ch'ti, cette soirée restera gravée pour toujours dans sa mémoire.

Oui, Lens n’a toujours pas gagné cette saison en 6 matchs (2 nuls, 4 défaites), mais Angelo Fulgini (27 ans) se souviendra certainement très longtemps de son premier match de Ligue des champions. Lui, l’enfant du Nord, arrivé avec sa mère dans sa jeunesse à Douai et qui s’est pris d’attachement pour le Racing Club de Lens. Jusqu’à se rendre à Bollaert et être définitivement convaincu par la ferveur de l’enceinte. « J’étais hypnotisé par le kop , disait Fulgini dans une interview pour Free. J’étais en tribune Trannin. Les chants, les drapeaux… Je me souviens de la trompette aussi. Ce sont des choses qui restent. » Un premier rendez-vous manqué en 2020 quand Lens lui fait la cour alors qu’il performe à Angers. Fulgini refuse. Avant d’enfiler cette fois le maillot sang & or en début d’année 2023 quand il s’ennuie à Mayence en Bundesliga. Toutes ces émotions ont pu se mélanger pour lui. Le garçon chantait à Bollaert dans le passé, et le voilà à fêter un coup franc direct victorieux devant le parcage lensois à Séville et succéder à Jocelyn Blanchard 21 ans plus tard.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com