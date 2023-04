Angelo Fulgini : « À Lens, on n’a pas l’impression d’être deuxièmes de L1 »

L’impression qu’on a tous envie d’être lensois en ce moment.

Arrivé au mercato hivernal en provenance de Mayence (Bundesliga), Angelo Fulgini s’éclate avec le RC Lens. Une aventure pour celui qui a grandi dans le Nord (à Lambres-lez-Douai, plus précisément). Dans un entretien avec Eurosport, il explique ainsi son arrivée à Lens, au détriment de Lyon, longtemps intéressé : « Mon agent m’appelle pour me dire que l’OL est intéressé. Les documents étaient prêts. Mais ensuite, Grégory Thil (le directeur technique du club, NDLR) m’a contacté. […] Franchement, je n’ai vraiment pas hésité et j’ai signé les papiers dans les bureaux de Mayence. […] Parfois, on n’a pas l’impression d’être deuxièmes de Ligue 1, car l’ambiance est tellement tranquille et sans filtre au sein du club. » …

