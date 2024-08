Angelina Jolie a peur de "décevoir" les fans d'opéra dans le rôle de Callas

L'actrice américaine Angelina Jolie lors d'un photocall pour le film "Maria" présenté à la 81e Mostra de Venise, le 29 août 2024 ( AFP / Marco BERTORELLO )

Angelina Jolie, qui incarne Maria Callas dans un film présenté jeudi au festival de Venise, a confié avoir peur de "décevoir" les fans d'opéra et de la mythique cantatrice, à laquelle elle ne veut "pas faire tort".

"La référence pour moi pour savoir si j'ai été assez bonne, ce sont les fans de Maria Callas et les amateurs d'opéra, et ma crainte serait de les décevoir", a affirmé la star américaine de 49 ans lors de la conférence de presse de "Maria", en lice pour le Lion d'or.

Le film se concentre sur la fin de la vie de Maria Callas, recluse dans son appartement parisien et inconsolable depuis qu'elle a été abandonnée par l'amour de sa vie, le richissime armateur grec Aristote Onassis, qui a épousé Jackie Kennedy.

Maria Callas interprète "Norma" de Bellini, le 17 mai 1965 à l'Opéra de Paris ( AFP / - )

La Callas fut à l'époque de sa gloire une star absolue, aussi bien pour sa carrière exceptionnelle sur les scènes les plus prestigieuses, de la Scala de Milan à l'Opéra de Paris, que pour son idylle tourmentée de neuf ans avec Onassis, mais elle est morte prématurément à 53 ans dans la solitude.

"Je me suis vraiment attachée à elle, aussi je ne veux pas faire du tort à cette femme", a souligné l'actrice, assise à côté du réalisateur du film, le Chilien Pablo Larrain.

Pour être à la hauteur, elle a suivi des leçons de chant pour prêter sa propre voix à la diva, un pari osé qui l'a rendue "terriblement nerveuse".

"J'ai passé presque sept mois à m'exercer", a-t-elle raconté, remerciant Pablo Larrain de l'avoir fait chanter pour "commencer dans une petite pièce et pour finir à la Scala" de Milan.

L'actrice américaine Angelina Jolie et le réalisateur chilien Pablo Larrain lors d'un photocall pour le film "Maria" présenté à la 81e Mostra de Venise, le 29 août 2024 ( AFP / Marco BERTORELLO )

"Il m'a donné le temps de progresser, mais j'avais peur de ne pas être à la hauteur", a-t-elle dit, reconnaissant ne pas être une experte d'opéra.

"J'étais plutôt branchée punk, et j'aimais toutes sortes de musiques mais j'écoutais sans doute davantage (le groupe britannique de punk rock) The Clash", a-t-elle dit en souriant. "J'aime toujours la même musique que lorsque j'étais jeune, j'écoute encore The Clash".

Interrogée sur ses points communs avec "la voix du siècle", malheureuse en amour, Angelina Jolie, qui a elle-même affronté un divorce tourmenté et ultra-médiatisé avec Brad Pitt, a eu recours à l'ironie.

"Il y a beaucoup de choses que je ne dirai pas, que probablement vous savez ou pensez savoir", a-t-elle lancé, déclenchant des rires.

Et de poursuivre: "Notre point commun, c'est son côté extrêmement doux et le fait de ne pas avoir la possibilité d'exprimer publiquement cette douceur". "Nous avons en commun cette vulnérabilité plus que toute autre chose".