Ángela Lerena : "L'irruption des femmes dans le monde du sport peut aussi être intéressant économiquement "

Ángela Lerena est devenue jeudi dernier la première femme au commentaire de la sélection argentine lors de la rencontre face à l'Equateur à la Bombonera (1-0). Un évènement dans un pays agité par les mouvements féministes depuis cinq ans et où le football, souvent considéré comme le " dernier bastion machiste ", commence à s'ouvrir peu à peu. Entretien pionnière.

"Je me suis souvenue d'un rêve où j'étais avec Coco Basile, le sélectionneur qui a remporté les deux derniers trophées de l'Argentine à la Copa America en 1991 et 1993."

Il y a eu une énorme répercussion. J'ai même eu l'impression à un moment que c'était devenu aussi important que le match dans le traitement médiatique ! Pour être honnête, ça m'a fait un peu peur parce que je n'aime pas beaucoup quand les journalistes occupent le devant de la scène. On va dire que c'était exceptionnel. Juste pour cette fois.Je savais que je n'avais pas de marge d'erreur parce que les femmes sont plus particulièrement observées. Avec les joueurs, on parle souvent de la pression. J'ai essayé de m'en inspirer en faisant abstraction de ce qu'il se passait autour et en évitant de penser que tout allait se jouer sur un seul match. J'ai " profité " du confinement pour bien me préparer. J'ai beaucoup échangé sur Zoom avec des entraîneurs pour analyser les styles de jeu, les différentes méthodes de travail, toutes les actualisations des règles de l'international board... Je suis arrivée plus tranquille grâce à ça. Et puis je me suis souvenue d'un rêve où j'étais avec Coco Basile, le sélectionneur qui a remporté les deux derniers trophées de l'Argentine à la Copa America en 1991 et 1993.J'ai rêvé qu'il voulait me faire jouer avec l'équipe première de Racing Club de Avellaneda. Je lui ai répondu : "". Il m'a dit : "". C'était un rêve hein ! (). Mais je m'en suis souvenue pour le match et me suis dit : "" (