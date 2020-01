ANF Immobilier : une dénonciation qui risque de coûter cher

Le « pénal des affaires » est une matière redoutable. Dans cette branche très particulière du droit répressif, il y a souvent loin de la coupe aux lèvres, pour qui prétend obtenir une condamnation. Gare à l'effet boomerang, pour ceux qui s'aventureraient dans une telle procédure sans disposer des « billes » nécessaires ! Sans preuve solide, mieux vaut s'abstenir.En voici une nouvelle illustration avec la société ANF Immobilier (groupe Icade), qui risque de payer cher le procès intenté il y a quinze ans à deux de ses cadres dirigeants. Les soupçonnant d'avoir favorisé une entreprise et un cabinet d'architecte « amis », à la faveur d'un vaste projet de rénovation d'un parc de 180 immeubles, au c?ur de Marseille, Bruno Keller, le patron de la société d'investissement Eurazeo (alors propriétaire d'ANF), avait lancé, en mai 2006, une plainte avec constitution de partie civile pour « abus de bien social » contre le directeur général, Philippe Brion, et son adjointe, Caroline Le Clainche-Dheilly, tous deux membres du directoire.L'actionnaire leur reprochait d'avoir mis la main sur les chantiers de maîtrise d'?uvre et d'entreprise générale des 400 appartements que le groupe souhaitait réhabiliter, rue de la République, dans les 1er et 2e arrondissements de Marseille, à des fins personnelles et au détriment des intérêts du groupe. Un programme de 100 millions d'euros avait été engagé par cette foncière pour revaloriser...