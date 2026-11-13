Andy Robertson égale Kenny Dalglish
À la table des grands. Andrew Robertson n’oubliera pas le 13 novembre 2026 : le latéral de Tottenham célèbre sa 102 e sélection avec l’Ecosse à l’occasion de la réception de la Macédoine du Nord. Un cap symbolique puisqu’il égale le record détenu par l’immense Kenny Dalglish . Robertson a lancé sa carrière internationale en mars 2014, à 19 ans . Il pourra dépasser Dalglish lundi, et aller bien plus loin puisqu’il n’a encore que 32 ans.
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