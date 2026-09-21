Andy Diouf, nouveau poste pour une nouvelle vie

Longtemps cantonné au rôle de remplaçant depuis son arrivée à l’Inter à l’été 2025, Andy Diouf a trouvé une nouvelle vie dans le couloir droit. Un poste qu’il n’avait jamais occupé avant de débarquer en Italie, mais où ses qualités de milieu de terrain font aujourd’hui des merveilles... jusqu’à le voir sélectionné pour la toute première liste de Zidane.

Il y a des renaissances qui passent par un retour aux sources. Celle d’Andy Diouf, elle, passe par un détour assez improbable : le couloir droit. Le 14 septembre, face à l’Udinese, le Français délivrait une nouvelle passe décisive pour Marcus Thuram, sa troisième en trois journées de Serie A. Pas mal pour un milieu de terrain de formation qui, il y a encore quelques mois, ne connaissait même pas ce poste et semblait avoir du mal à trouver sa place à l’Inter. Son match n’avait pas été parfait, avec une passe en retrait sans conviction finissant dans les pieds de Keinan Davis sur le deuxième but d’Udine.

Comme souvent depuis le début de saison, Diouf avait pu relever la tête. Une erreur, une passe dé et une nouvelle titularisation ce samedi dans le choc contre la Roma, au lendemain d’une convocation surprise en équipe de France. Le tout dans le costume le moins attendu de sa carrière, dans ce rôle de piston droit. Plusieurs années en arrière, Pierre-Emmanuel Bourdeau, qui l’a vu évoluer chez les U16 et U17 au Stade rennais, garde le souvenir d’un autre type de joueur : « C’était un box-to-box qui avait une grosse capacité à courir, un volume généreux, un bon pied gauche, plutôt intelligent, une super mentalité » , raconte son ancien éducateur. Un portrait finalement pas si éloigné du joueur qui avale les kilomètres dans son couloir à l’Inter.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com