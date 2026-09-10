Andy Diouf bientôt en équipe de France ?

Bientôt la consécration ultime pour Andy Diouf ? Le milieu de terrain de formation réalise un excellent début de saison sous les couleurs de l’Inter, dans un rôle inattendu de piston droit. En quête d’un joueur à ce poste après le départ de Denzel Dumfries au Real Madrid, Andy Diouf est la bonne trouvaille de Christian Chivu en cé début de saison.

Le gaucher de 23 ans a déjà délivré 2 passes décisives en 4 rencontres. Andy Diouf pourrait être rapidement récompensé puisqu’il fait partie de la liste des joueurs présélectionnés par Zinédine Zidane pour le prochain rassemblement des Bleus, selon les informations de RMC. …

MB pour SOFOOT.com