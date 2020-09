Andy Delort/Gaëtan Laborde, le couple parfait de Montpellier

Trois passes décisives pour l'un, doublé pour l'autre : à domicile, Gaëtan Laborde et Andy Delort ont fait le show contre Angers ce dimanche. Une habitude pour les supporters de Montpellier, qui apprécient depuis plusieurs années cette entente plus que cordiale entre les deux hommes.

Gaëtandy Delabort, fusion réussie

C'est une scène qui, finalement, n'a surpris personne. Dans un stade de la Mosson rempli de quelques milliers de personnes seulement, contexte sanitaire oblige, Montpellier est malmené par Angers. Juste avant la mi-temps, et alors que le score est bloqué à 1-1, Gaëtan Laborde touche on-ne-sait-pas-trop-comment un ballon traînant à proximité de la surface du Sco et sert dans le même temps Andy Delort. Lequel fait parler son physique au détriment du défenseur adverse, et s'arrache pour placer une tête gagnante pas évidente pour les peureux. Passe décisive de l'un et but de l'autre, dans une action emplie d'abnégation et d'intelligence : oui, les fans du MHSC sont habitués... mais ne s'en lassent pas.Surtout que le binôme a fait plus, bien plus que s'occuper de la réalisation la plus importante de la partie. Dans une rencontre finalement remportée 4-1, l'attaquant masqué a offert pas moins de trois passes décisives. Pour son partenaire préféré, donc, pour Arnaud Souquet lors de l'ouverture du score au quart d'heure de jeu et pour Florent Mollet en fin de partie. De son côté, l'international algérien a planté le pion du break après une heure passée sur le terrain et a proposé une activité démentielle en testant constamment l'arrière-garde de Stéphane Moulin (six frappes, cinq duels aériens en sa faveur et quatre dribbles réussis).S'entendant aussi bien sur la pelouse qu'en dehors, Delort et Laborde sont donc repartis sur des chapeaux de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com